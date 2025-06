Energia la sfida nucleare | L’Italia ha le tecnologie Può rispettare l’ambiente

L'evento ‘Nucleare: tra sostenibilità economica e ambientale’ ci invita a riflettere su un tema cruciale: l’Italia può sfruttare le proprie tecnologie, come il pu242, per rispettare l’ambiente e uscire dalla vulnerabilità energetica? La sfida è complessa, ma essenziale: trovare un equilibrio tra innovazione e sostenibilità. È Gian Pietro Joime a sottolineare come questa strada possa rappresentare il futuro del nostro Paese, aprendo nuove prospettive di sicurezza e progresso.

"Uscire dalla vulnerabilità". Forse è questa la frase che più di tutte racchiude il significato dell’evento ‘Nucleare: tra sostenibilità economica e ambientale’ organizzato ieri pomeriggio dall’associazione Guido Carli al Ridotto del Comunale. Già nel titolo dell’iniziativa, moderata dal capo della redazione del Carlino Cristiano Bendin, è contenuta la grande sfida dell’oggi per poter guardare al domani con più fiducia. È Gian Pietro Joime, componente del nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di Chigi a mettere a fuoco per primo la necessità di "spingere sul nucleare". "L’Italia – scandisce – ha un grande patrimonio di competenze nell’ambito del nucleare e, se è vero che serve lavorare per la decarbonizzazione traguardando l’obiettivo di produrre 130 gigawatt con le rinnovabili, è altrettanto vero che occorre lavorare sulla fissione nucleare e in futuro sulla fissione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Energia, la sfida nucleare: "L’Italia ha le tecnologie. Può rispettare l’ambiente"

