Energia Cna scrive al Ministro Urso | servono proroga e semplificazione per gli incentivi all’autoproduzione

La CNA si fa portavoce delle esigenze del settore rinnovabile, chiedendo al Ministro Urso una proroga e semplificazioni per gli incentivi all’autoproduzione. Con 320 milioni stanziati, il potenziale per energie pulite e indipendenza energetica è enorme, ma le criticità nelle procedure ostacolano la crescita. È fondamentale intervenire subito per favorire un cambiamento che possa rafforzare il nostro Made in Italy sostenibile e competitivo.

ROMA – La CNA ha scritto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per segnalare alcune criticità in merito alla procedura per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo per i quali sono stati stanziati 320 milioni. Da una rilevazione effettuata sul territorio emerge un volume di domande molto limitato nonostante una capillare campagna informativa realizzata dalla Confederazione. Nella lettera al Ministro Urso, CNA individua alcune cause, in particolare l’obbligo di asseverazione della documentazione da parte di un professionista mentre, ad esempio, i vari bandi regionali per misure analoghe risultano più semplici in quanto lasciano completamente alla responsabilità dell’impresa la dimostrazione dei requisiti richiesti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Energia, Cna scrive al Ministro Urso: servono proroga e semplificazione per gli incentivi all’autoproduzione

In questa notizia si parla di: ministro - urso - energia - scrive

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha avvertito riguardo all'impatto dei dazi americani sull'export italiano.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a Tirana per partecipare al sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe) che si svolge nel cuore della città, in Piazza Skanderbeg. La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro Vai su Facebook

Urso: “Pronti a nuove misure sul caro-energia ma la soluzione passa dal nucleare”; Accordo di Programma AST, tutti convocati per la firma dal ministro Urso l’11 giugno al Mimit: fuori dall’intesa energia e infrastrutture; Urso: Europa e Italia a un bivio su competitività e sostenibilità, servono rinnovabili e nucleare.

Cna a Urso, prorogare e semplificare incentivi ad autoproduzione Segnala ansa.it: La Cna ha scritto al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per segnalare alcune criticità in merito alla procedura per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili de ...