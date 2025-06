Empoli incendio nell’associazione per il recupero alimentare In fumo tonnellate di cibo per i poveri

Un incendio devastante scuote Empoli, distruggendo il cuore dell'associazione Re.So. (Recupero Solidale), un prezioso punto di riferimento per il recupero alimentare e il sostegno ai bisognosi. Nella notte, le fiamme hanno consumato tonnellate di cibo destinato ai poveri, lasciando la comunità sgomenta. La speranza ora si concentra sull'indagine e sulle iniziative per ricostruire questo importante servizio. L'incendio è un duro colpo, ma la solidarietà di Empoli non si ferma.

Empoli, 12 giugno 2025 - Fiamme stanotte nella sede dell'associazione Re.So (Recupero Solidale) alla Vela Margherita Hack di Avane dove un incendio ha distrutto il magazzino all'interno del quale erano stoccate alcune tonnellate di prodotti alimentari. Il rogo, da quanto appreso, è partito da alcuni cassonetti della raccolta differenziata fuori dalla struttura a cui - è un'ipotesi - qualcuno potrebbe aver dato fuoco volontariamente. L'incendio è divampato nel cuore della notte e ha interessato uno dei due magazzini di deposito di prodotti alimentari invenduti per il sostegno a famiglie bisognose. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, incendio nell’associazione per il recupero alimentare. In fumo tonnellate di cibo per i poveri

Empoli, incendio nella sede dell’associazione per il recupero alimentare. Ipotesi dolosa; Incendio ai magazzini di Re.So. alla Vela di Avane. Il sindaco: Fatto gravissimo a un'associazione che aiuta persone in difficoltà ; A fuoco la sede dell'Associazione Re.So ad Avane, danni ingenti. Ipotesi dolosa.

Empoli, incendio nella sede dell’associazione per il recupero alimentare. Ipotesi dolosa Da msn.com: So, che si occupa di recuperare e distribuire cibo ai più bisognosi.