Empoli | giovani talenti del vivaio pronti a rinforzare il centrocampo di Pagliuca

di Simone Cioni EMPOLI In attesa di capire come l’ Empoli si vorrà muovere sul mercato per ricostruire la rosa da affidare a Guido Pagliuca, manca solo l’ufficialità, un reparto in cui il club azzurro vanta già diversi elementi è il centrocampo. Sono tre infatti i giovani cresciuti nel vivaio che torneranno in azzurro dopo le esperienze maturate altrove in quest’ultima stagione. Partiamo da Lorenzo Ignacchiti (classe 2004), sicuramente quello che ha mostrato i maggiori progressi. Nell’ultimo torneo di Serie B ha infatti collezionato 32 presenze, di cui 25 da titolare, e un assist con la Reggiana contribuendo alla salvezza degli emiliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net