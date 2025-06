Emozionata ha ringraziato la rettrice Marina Brambilla | Sono felice che a laurearmi sia una donna

Con un entusiasmo contagioso, Ornella Vanoni ha ricevuto il prestigioso titolo di laurea honoris causa, una testimonianza di rispetto e ammirazione per la sua straordinaria carriera. La scena si è animata di standing ovation e applausi, celebrando una donna che ha rivoluzionato il panorama musicale e artistico italiano. La sua figura incarna la forza e la versatilità della femminilità moderna, lasciando un segno indelebile nella storia dell’arte. Ornella Vanoni, la signora...

S tanding ovation e applausi per Ornella Vanoni, accolta tra ali di folla nell’Aula Magna della Statale di Milano, dove ha ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance. Prima donna artista a riceverla dall’Ateneo, Vanoni è stata celebrata per aver ridefinito la performance canora fondendo musica e teatro, incarnando una nuova «vocis persona» tra femminilità , ironia e immediatezza. Ornella Vanoni, la signora della canzone italiana. guarda le foto . Presente una platea affettuosa di studenti e amici, tra cui Mahmood, Samuele Bersani, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Mario Lavezzi e Liliana Segre. 🔗 Leggi su Iodonna.it