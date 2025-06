Emissioni nocive oncologo Marfella | Napoli capitale dell’inquinamento rimedi su porto e aeroporto

Napoli, da tempo tristemente nota come capitale italiana dell'inquinamento da biossidi di azoto, si trova al centro di un allarme che riguarda la salute pubblica. Antonio Marfella, oncologo e presidente dell’ISDE, lancia un forte appello: è urgente intervenire sui porti e sull’aeroporto per ridurre le emissioni nocive. La questione, ormai riconosciuta, richiede azioni immediate e strategie efficaci per proteggere cittadini e ambiente. È il momento di agire concretamente.

Tempo di lettura: 4 minuti " Napoli risulta, in maniera molto chiara e da molto tempo, la capitale italiana per inquinamento dell'aria da biossidi di azoto, che significa motore a combustione". Antonio Marfella, oncologo e presidente dell'Isde (Associazione dei medici per l'ambiente), conferma e rilancia l'allarme inquinamento. Un Sos lanciato, più volte negli anni, da lui stesso. Non lo sorprendono certo, quindi, gli ultimi dati dell'onlus Cittadini per l'aria. Sono frutto di un monitoraggio effettuato il mese scorso a Porta di Massa, nei pressi dello scalo portuale. "Già da 15 anni – spiega Marfella – sappiamo che circa il 40% complessivo di tutte le polveri sottili prodotte a Napoli proviene dall'aeroporto di Capodichino e soprattutto porto di Napoli".

