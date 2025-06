Emergenza trasporti e mobilità | le preoccupazioni di Filt Cgil e Fit Cisl per l' Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento

L’emergenza trasporti e mobilità si fa sempre più pressante, con Filt Cgil e Fit Cisl che esprimono forti preoccupazioni per l’aumento esponenziale del traffico presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento. La chiusura temporanea di Capodichino, prevista per circa 45 giorni a partire da gennaio 2026, rischia di sovraccaricare le infrastrutture locali e di creare disagi significativi ai viaggiatori. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire una mobilità sostenibile e efficiente.

