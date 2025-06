Emergenza medici nei comuni balneari del Gargano | dalla Asl Fg incentivi economici per Nobiletti non bastano

L'emergenza medici nei comuni balneari del Gargano si fa sempre più pressante, soprattutto in vista della stagione estiva. Nonostante gli incentivi economici messi in campo dalla ASL FG, le risposte sono ancora insufficienti per garantire un'assistenza adeguata ai turisti e alle comunità locali. Questa mattina, in Prefettura a Foggia, si è tenuto un importante incontro con i sindaci, tra cui Giuseppe Nobiletti, per trovare soluzioni efficaci e certe. La collaborazione tra istituzioni deve essere rafforzata per affrontare questa criticità.

Ennesimo incontro, questa mattina in Prefettura a Foggia, per affrontare l'emergenza legata alla carenza di personale medico nei centri turistici della provincia in vista dell'estate. Al tavolo, i sindaci dei comuni interessati – tra cui Giuseppe Nobiletti, in doppia veste di sindaco di Vieste e.

