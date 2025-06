Emergenza idrica si cerca ancora la soluzione | potenziato il servizio con autobotti

Una soluzione definitiva per l'emergenza idrica di Messina, dove autobotti continuano a garantire l’approvvigionamento. La città affronta ancora disagi, con rubinetti a secco e problemi elettrici che paralizzano l'acquedotto Fiumefreddo. Amam ed E-distribuzione si impegnano incessantemente nella ricerca di una soluzione duratura, affinché i cittadini possano presto tornare a vivere senza preoccupazioni. La speranza è che questa corsa contro il tempo porti a un risultato concreto e duraturo.

Messina fa ancora i conti con quella che si può definire una vera e propria emergenza idrica. Da Giostra a Torre Faro rubinetti ancora a secco per gli ormai noti problemi elettrici che hanno di fatto messo fuorigioco l'acquedotto Fiumefreddo. Amam ed E-distribuzione lavorano alla ricerca del.

