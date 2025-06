Emergenza idrica chiusure notturne in molti Comuni irpini

L'emergenza idrica sta mettendo in crisi molte comunità irpine, con chiusure notturne imposte da Alto Calore Servizi S.p.A. per garantire la distribuzione equa dell’acqua. La riduzione delle risorse provenienti dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia richiede interventi drastici: scopriamo come questa situazione influenzerà le nostre abitudini e quali misure adottare per affrontarla al meglio. Rimanete aggiornati e preparati a fronteggiare questa sfida.

Emergenza idrica in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che al fine di consentire un corretto approvvigionamento idrico, a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica dal gruppo sorgentizio di Castel Baronia, si rende necessario effettuare la sospensione della fornitura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Emergenza idrica, chiusure notturne in molti Comuni irpini

In questa notizia si parla di: idrica - emergenza - chiusure - notturne

Pecoraro Scanio: a maggio è già emergenza idrica - A maggio, l'Italia si trova già di fronte a un'emergenza idrica allarmante. Pecoraro Scanio sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che Agrigento, futura Capitale italiana della Cultura 2025, è costretta a dipendere da autobotti e a subire interruzioni nell'approvvigionamento di acqua potabile per lunghi periodi.

Via alle chiusure notturne e presto potrebbero arrivare anche le ordinanze anti spreco dei comuni Vai su Facebook

Crisi idrica: via alle chiusure notturne; Lotta alla crisi idrica: Il potabilizzatore risolverà l’emergenza; Acqua, l’emergenza idrica continuerà fino a Natale, Cronaca Pescara.

Avellino, crisi idrica: al via le chiusure notturne in diversi comuni Riporta msn.com: Le reti colabrodo e la dispersione pari al 50% della risorsa idrica fanno temere il peggio Monteforte Irpino.