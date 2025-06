Emergenza caldo e esami di Stato a scuola I docenti scrivono al Ministro | Servono climatizzatori adeguati

mentre il caldo soffocante rende ancora più difficile concentrarsi, i docenti lanciano un appello al ministro: è urgente installare climatizzatori adeguati nelle scuole, per garantire un ambiente dignitoso e favorire il successo degli studenti. La sfida dell'estate non riguarda solo le temperature, ma anche il diritto a uno studio sereno e sicuro. È ora di agire, prima che il calore diventi insormontabile.

Lucca, 12 giugno 2025 – L' estate è arrivata, e con lei non solo la voglia di mare, gelati e vacanze, ma anche l'incubo di ogni studente italiano: gli esami di Stato. Se già la sola idea di affrontare le prove finali fa sudare freddo migliaia di ragazzi e ragazze, quest'anno il sudore potrebbe essere. fin troppo reale. Le previsioni meteorologiche, infatti, annunciano temperature roventi, con punte estreme soprattutto al Sud. E così, mentre il termometro sale, cresce anche la preoccupazione per le condizioni in cui studenti e docenti dovranno affrontare gli esami di maturità in programma a partire dal 18 giugno.

Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento - In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

