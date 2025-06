Elkann ' per Iveco anniversario importante abbiamo fatto tanto'

In occasione dei 50 anni di Iveco, John Elkann, amministratore delegato di Exor, sottolinea l’importanza di questo traguardo e il ruolo fondamentale dei veicoli commerciali che hanno segnato la storia del brand. Un anniversario ricco di successi, innovazioni e collaborazioni strategiche come quella con Stellantis, testimoniando la forza e il futuro promettente di Iveco nel panorama globale. È un momento di orgoglio e di rinnovato entusiasmo per tutti gli appassionati e stakeholder.

"E' un anniversario importante. Tante cose sono state fatte, qui si vede la forza dei veicoli commerciali. E' importante anche il partenariato che è stato annunciato tra Iveco e Stelantis, bello vedere qui i nuovi Jolly". Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, la holding che controlla anche Iveco Group, alle Ogr per i 50 anni del brand. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elkann, 'per Iveco anniversario importante, abbiamo fatto tanto'

In questa notizia si parla di: iveco - importante - elkann - anniversario

Elkann, 'per Iveco anniversario importante, abbiamo fatto tanto'; John Elkann si prepara a vendere Iveco Defence e Maserati. I sindacati: «Fa cassa anziché investire»; Elkann vende Iveco (militare) – Un maxi affare da 1,5 miliardi di euro.

Elkann, 'per Iveco anniversario importante, abbiamo fatto tanto' Secondo quotidiano.net: E' importante anche il partenariato che è stato annunciato tra Iveco e Stelantis, bello ...