Elkann Juventus e quel doppio dialogo con Rugani e Bremer | cosa si sono detti tra le mura della Continassa Il retroscena

Nella fresca atmosfera della Continassa, tra sudori e sguardi intensi, si sono svolti due incontri che potrebbero segnare il futuro della Juventus. John Elkann, con il suo passo deciso, ha dialogato con Rugani e Bremer, svelando retroscena esclusivi raccontati dal Corriere. Ma cosa si sono detti davvero tra le mura della Continassa? Scopriamo insieme i dettagli di questa confidenciale discussione, un momento cruciale per la squadra e la proprietĂ .

raccontato dal Corriere. Nella giornata di ieri John Elkann è sceso in campo alla Continassa per mostrare vicinanza e far sentire alla Juventus l’appoggio della proprietĂ in vista dell’esordio nel Mondiale per Club. A margine della seduta do allenamento l’ad di Exor si è rassicurato sulle condizioni di alcuni: « Sei pronto? » ha chiesto a Rugani. « Sei in forma? » ha domandato invece a Bremer. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann Juventus e quel doppio dialogo con Rugani e Bremer: cosa si sono detti tra le mura della Continassa. Il retroscena

