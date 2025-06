Elkann Juve l’ad di Exor in campo alla Continassa | i tre segnali di vicinanza alla squadra a poche ore dalla partenza per gli USA Cosa è successo

A poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti, John Elkann ha scelto di mostrare la sua vicinanza alla Juventus con tre gesti significativi. La visita alla Continassa sottolinea l’impegno e il sostegno della famiglia Agnelli alla squadra, pronta a conquistare nuovi traguardi nel Mondiale per Club. Questi segnali dimostrano come la passione e la fiducia siano il vero motore della Juventus, pronti a scrivere un’altra pagina di successo.

Elkann Juve, l’ad di Exor in campo alla Continassa: i tre segnali di vicinanza alla squadra a poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti. I dettagli. Nella giornata di ieri John Elkann ha voluto mandare un segnale di vicinanza forte alla squadra, che tra poche ore partirĂ alla volta degli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. In particolare l’ad di Exor è sceso in campo alla Continassa per far sentire la voce rassicurante della proprietĂ , accompagnato dal figlio Leone, da Chiellini, da Scanavino e dal nuovo dg Comolli, oltre che dal presidente della Juve Ferrero. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com