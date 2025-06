Elizabeth Hurley nuda sui social per festeggiare i suoi 60 anni | Sono innamorata

Elizabeth Hurley, icona di eleganza e audacia, ha lasciato tutti senza fiato celebrando il suo 60º compleanno in modo sorprendente: completamente nuda sui social, con solo una collana a decorarla. Con questa scelta audace, l’attrice e modella dimostra che la bellezza e la fiducia in sé non hanno età. Un gesto che ha fatto il giro del web, ispirando molti a sentirsi splendidi e autentici a qualsiasi età.

Il 10 giugno Elizabeth Hurley ha compiuto 60 anni e ha deciso di festeggiare completamente nuda, o, come ha scritto lei stessa nel post pubblicato su Instagram, "con il mio abito da compleanno". La modella e attrice ha condiviso una sua immagine senza veli e con indosso solo una collana mentre sta seduta sull'erba con le braccia che stringono le gambe piegate sul petto.

Elizabeth Hurley festeggia i 60 anni spogliandosi completamente nuda - Elizabeth Hurley ha sorpreso tutti nel giorno del suo 60° compleanno, condividendo un'immagine audace e naturale che celebra la sua bellezza senza tempo.

