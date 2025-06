Elisa organizza il festival Tramonti a Nord Est ospiti Tananai Emma e Dardust

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Tramonti a Nord Est, il nuovo festival gratuito del Friuli Venezia Giulia! Tre giorni di musica emozionante, con ospiti d’eccezione come Tananai, Emma e Dardust, in un’atmosfera unica tra le onde e i tramonti del Nord Est. Un evento innovativo e coinvolgente, nato dalla passione di Elisa e Elena Toffoli, che trasformerà il Friuli nel cuore pulsante della musica estiva 2025. Un’occasione da non perdere!

Elisa organizza il festival gratuito in Friuli dal titolo Tramonti a Nord Est, tre giorni di concerti con ospiti Tananai, Emma e Dardust. Un nuovo evento musicale accende l'estate 2025 del Friuli Venezia Giulia: Tramonti a Nord Est. Il primo floating festival del FVG – un progetto di Elisa e Elena Toffoli, realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la collaborazione con PromoTurismoFVG – prenderà vita tra le onde in tre location suggestive: le Rive della città di Trieste, il Golfo di Monfalcone e la Laguna di GradoMarano. Tre giorni, tre palchi sull'acqua, tre atmosfere indimenticabili dal 27 al 29 giugno 2025.

Annunciato il primo floating festival della regione: oltre a Trieste tappe anche nel golfo di Monfalcone e nella laguna di Grado e Marano. Tra i protagonisti anche Tananai, Emma, Dardust e Motel Connection.

