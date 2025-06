Eli Roth shock su Greta Thunberg | Dovrebbe essere divorata dai cannibali

Eli Roth infiamma il web con dichiarazioni shock su Greta Thunberg, suscitando aspre polemiche. Il regista, noto per i suoi film disturbanti, ha pubblicato sui social una riflessione che ha scatenato reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori. La sua recente presa di posizione ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione, la sensibilità ambientale e i limiti del linguaggio pubblico. Ma qual è davvero il confine tra opinione e provocazione?

Polemiche per le dichiarazioni del regista pubblicate direttamente sui social sulla vicenda che ha coinvolto la giovane attivista Eli Roth, regista noto soprattutto per il suo contributo al genere torture-porn, ha condiviso il suo parere non proprio pacato sulla vicenda che ha coinvolto l'attivista politica e per l'ambiente Greta Thunberg. Uno screenshot che sta facendo il giro del web (segnalato per la prima volta da AShotMagazine) mostra Roth che risponde alla detenzione di Greta Thunberg da parte dell'esercito israeliano - dopo che l'attivista ha cercato di portare aiuti umanitari a Gaza via mare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it