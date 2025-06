Elezioni dei Ctp Quartieri in comune si presenta | I cittadini devono contare di più

Ancona si prepara a un momento di grande partecipazione democratica: il 28 giugno, i cittadini dei quartieri avranno l'opportunità di scegliere i loro rappresentanti nei Ctp, con la lista “Quartieri in comune” che si presenta forte e determinata. Nata dal basso e dal cuore della comunità, questa iniziativa promette di dare voce alle esigenze di tutti. La sfida è aperta: perché, alla fine, sono i cittadini a dover contare di più.

ANCONA – Nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, la lista "Quartieri in comune" ha presentato i propri candidati alle elezioni dei Ctp previste per sabato 28 giugno. L'evento si è tenuto al porto, più precisamente da "Baccà". La lista «nasce dal basso – si apprende dal loro comunicato -, dai.

