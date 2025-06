Egittoespulsi italiani per marcia Gaza

In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, l’Egitto ha fermato e espulso numerosi attivisti internazionali, tra cui circa 50 italiani, impedendo loro di partecipare a una marcia di solidarietà verso Gaza. Queste azioni sollevano interrogativi sulla libertà di espressione e la gestione dei movimenti di protesta in zone di conflitto. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della solidarietà internazionale?

16.09 Sono circa 50 gli italiani fermati in aeroporto al Cairo per impedire loro di partecipare a una marcia internazionale verso Gaza di sostegno ai palestinesi. Almeno 7 di loro sono stati espulsi, fanno sapere fonti informate. Altri 35 sono stati rilasciati dopo il fermo. Espulsi anche molti tedeschi e cittadini di altri Paesi europei. Facevano tutti parte delle decine di attivisti giunti in Egitto per marciare fino al valico di Rafah con la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

