egitto chi sono i due attivisti andrea usala e vittoria antonioli arduini fermati al cairo

Due giovani attivisti italiani, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati all’aeroporto del Cairo mentre tentavano di raggiungere Rafah per sostenere Gaza. Studenti dell’Academy della Scuola Holden di Torino, avevano partecipato attivamente alle manifestazioni di piazza in supporto a Gaza. La loro vicenda ha suscitato grande attenzione e solidarietà, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sui diritti dei protagonisti di questa lotta.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini sono stati fermati al Cairo, in aeroporto, dove si erano recati per partecipare alla Global March for Gaza diretta a Rafah per sostenere Gaza. I due attivisti pro pal sono studenti del corso Academy della Scuola Holden di Torino. Hanno partecipato alla manifestazione di piazza andata avanti giorno e notte a Torino, in piazza Castello, in sostegno di Gaza. Lo conferma anche la Scuola Holden, che sui social aveva postato diverse fotografie dell'iniziativa. Andrea Usala, 25 anni, e Vittoria Antonioli Arduini, secondo quanto si apprende, fanno parte del presidio permanente per la Palestina in piazza Castello.

