Egaf la soddisfazione di Daniele Maura FdI | Nessun costo in più per la liquidazione

La soddisfazione di Daniele Maura (FdI) si fa sentire: con l’approvazione in giunta della delibera, si annulla definitivamente la richiesta economica dell’EGAF ai Comuni, chiudendo così il poltronificio voluto dalla giunta Zingaretti. Una vittoria concreta per gli impegni presi, che dimostra come la determinazione possa portare a risultati tangibili. Un passo importante verso una gestione più responsabile e trasparente delle risorse pubbliche.

La soddisfazione di Daniele Maura (FdI) che annuncia l'approvazione in giunta della delibera che annulla le richieste economiche dell'Egaf ai Comuni per la definitiva chiusura del poltronificio voluto dalla giunta Zingaretti. "Avevamo promesso di abolire l'EGAF e abbiamo mantenuto la promessa.

