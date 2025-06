Effetto De Bruyne a Napoli e anche la pizza diventa azzurra

L’effetto De Bruyne invade Napoli, dove la passione per il calcio si trasforma in arte culinaria: nasce ‘KDB’, la pizza celeste che rende omaggio al centrocampista belga del Manchester City, acquistato dalla squadra di Conte campione d’Italia. Con ricotta di bufala e una birra blu speciale, questa creazione esclusiva del centro storico napoletano incanta tifosi e buongustai. L’attesa per questa novità è pari a quella di una vittoria in finale...

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiama ‘KDB’ la speciale pizza celeste realizzata a Napoli in onore del centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne acquistato dalla squadra di Conte campione d’Italia. Ricotta di bufala ed una speciale birra blu sono gli ingredienti principali utilizzati dal maestro pizzaiolo di un locale del centro storico gestito da tifosissimi del Napoli. ”L’attesa in città è quella delle grandi occasioni – spiega all’ANSA Ciro Messere titolare della pizzeria – e l’arrivo di un top player come De Bruyne aiuterà la squadra a rincorrere altri successi”. “Si sentono tanti nomi di giocatori che potrebbero arrivare al Napoli e ci aspettiamo altre sorprese – aggiunge Messere che a riprova della sua fede calcistica ha sul braccio un tatuaggio con il quarto scudetto – ma diciamo che questo calciomercato è cominciato col botto “ L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Effetto De Bruyne a Napoli e anche la pizza diventa azzurra

