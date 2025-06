Educazione stradale la Polizia Locale ha incontrato oltre 1300 studenti Previste attività anche durante l' estate

L’educazione stradale è fondamentale per costruire cittadini consapevoli e responsabili. La Polizia Locale di Forlì, con oltre 1300 studenti coinvolti e attività programmate anche durante l’estate, si impegna quotidianamente per promuovere comportamenti sicuri sulla strada. Come sottolineato dal comandante Claudio Festari, questo impegno rappresenta un pilastro del nostro codice etico e civile, perché investire sulla formazione dei giovani significa garantire un futuro più sicuro per tutti.

Con l'anno scolastico concluso, la Polizia Locale di Forlì traccia un bilancio delle attività svolte nelle scuole in ambito di educazione stradale. Il Corpo, ricorda il comandante Claudio Festari, "è da sempre impegnato nella tematica dell'educazione stradale, così come anche indicato dal codice.

