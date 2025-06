Edoardo Colombo, eroe del San Marino Stadium nonostante i quattro gol subiti, dimostra che il coraggio e la professionalità possono superare ogni ostacolo. Può un portiere incassare tanto e uscire comunque acclamato? Sì, se si chiama Edoardo Colombo e difende con passione i pali della Nazionale del Titano. La sua straordinaria prestazione, fatta di interventi decisivi, ha conquistato il cuore dei tifosi e scritto un nuovo capitolo di eccellenza sportiva.

Può un portiere incassare quattro gol, rischiare di subirne almeno altrettanti e, ciononostante, uscire dal campo acclamato dal pubblico? Sì, se ti chiami Edoardo Colombo e difendi i pali della Nazionale del Titano. Il 24enne estremo difensore, in scadenza con il Forlì e nipote d’arte – nonno Antonio, rubizzo 87enne, fu elegante libero del Galletto, in serie C, negli anni 60 –, si è reso protagonista di una serie di interventi prodigiosi grazie ai quali ha contenuto il passivo e stregato i 3.075 spettatori che martedì sera hanno gremito gli spalti del ‘ San Marino Stadium ’ per assistere alla gara contro l’ Austria, valevole per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net