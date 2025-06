Edilizia D’Anca Filca Cisl | Bene firma protocollo di legalità Regione-prefettura per ospedali di Palermo e Corleone

Con entusiasmo, annunciamo il protocollo di legalità firmato tra Regione Sicilia, Prefettura di Palermo e l’Assessorato alla Sanità, che segna una svolta significativa per l’edilizia ospedaliera locale. Un passo concreto verso investimenti sostenibili e trasparenti, garantendo qualità e sicurezza per le future strutture dedicate alla salute dei cittadini. Questo accordo rappresenta un impegno condiviso per un futuro più affidabile e innovativo nel settore sanitario siciliano.

"Accogliamo con soddisfazione la firma del protocollo di legalità sottoscritto oggi dalla regione siciliana con la prefettura di palermo e l'assessorato alla Sanità per la progettazione e la realizzazione dell'ospedale pediatrico di eccellenza e del nuovo policlinico per la ristrutturazione del.

