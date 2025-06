Edi Gathegi che vedremo in Superman riflette sul suo ruolo in X-Men | L’inizio | Un’occasione persa

Edi Gathegi, noto per il suo ruolo in X-Men: L’inizio, riflette sul suo percorso e sulle opportunità mancate nel mondo dei supereroi. Ora, con Superman, vede questa nuova sfida come un modo per riscattarsi e dare voce alle proprie aspirazioni. La sua esperienza ci ricorda quanto sia importante non arrendersi di fronte alle difficoltà e continuare a inseguire i propri sogni, anche quando sembra che le occasioni siano sfuggite.

Edi Gathegi ha parlato apertamente del trattamento riservato a Darwin in X-Men: L’inizio del 2011, e condivide la sua opinione sul perché interpretare Mister Terrific di Superman “ sia in un certo senso un modo per rimediare ai torti ” commessi dal film Marvel. Dopo il successo del franchise di Twilight, X-Men: L’inizio sembrava poter rappresentare la grande occasione per Edi Gathegi. Sfortunatamente, il suo periodo come membro degli X-Men fu interrotto bruscamente dall’uccisione del mutante da parte di Sebastian Shaw. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: gathegi - inizio - vedremo - superman

Superman: Legacy, Edi Gathegi sfoggia il fisico di Mr. Terrific nelle nuove foto; Edi Gathegi, che vedremo in Superman, riflette sul suo ruolo in X-Men: L'inizio: Un'occasione persa; Edi Gathegi si Trasforma in Mister Terrific per Superman DCU: Preparazione Totale.

Superman: primo sguardo al Mister Terrific di Edi Gathegi Lo riporta movieplayer.it: Nuove foto dal set di Superman ci regalano un primo sguardo a David Corenswet nei panni dell'Uomo del Domani del DCU e al Mister Terrific di Edi Gathegi.