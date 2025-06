Edi dalle Filippine al Pronto soccorso di Saronno premiato tra i migliori infermieri d’Italia

Dalle Filippine all’Italia, Edi Cipres incarna la dedizione e l’eccellenza nel mondo dell’assistenza sanitaria. Al pronto soccorso di Saronno, il suo impegno quotidiano gli ha valso il prestigioso Nursing Now Italy Award, riconoscimento ai migliori infermieri del paese. La sua storia è un esempio di passione e professionalità che supera confini, ispirando tutti nel settore sanitario. Edi dimostra che la cura e il cuore non hanno confini.

Dalle Filippine al lavoro quotidiano al Pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, Edi premiato tra i migliori infermieri d’Italia. Edilberto (Edi) Cipres ha 37 anni, è originario delle Filippine e ha appena ricevuto un prestigioso riconoscimento: il Nursing Now Italy Award, assegnato ogni anno da Cnai (Consociazione Nazionale Associazione Infermieri) ai migliori infermieri al lavoro nel . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

