eddy merckx compie 80 anni il belgio celebra il cannibale

Il Belgio si prepara a rendere omaggio a Eddy Merckx, il leggendario "Cannibale" che compie 80 anni il 17 giugno. Icona nazionale e simbolo di eccellenza nel ciclismo, Merckx sarà celebrato con una serie di iniziative, tra cui documentari e eventi speciali, culminando con un ricevimento reale con re Filippo giovedì 19. Un tributo doveroso a un atleta che ha scritto la storia dello sport e continua a ispirare generazioni.

AGI - Eddy Merckx compirà 80 anni il prossimo 17 giugno. L' ex campione del ciclismo, considerato il più grande ciclista della storia, verrà omaggiato con diverse iniziative e sarà anche ricevuto da re Filippo giovedì 19. Merckx che è nato a Meensel-Kiezegem, è considerato in Belgio una vera e propria icona. Per celebrare questo importante "traguardo", sono in programma molte iniziative come documentari sulle più importanti tv, servizi speciali realizzati dai giornali, mostre e gare. A 50 anni dalle sue ultime imprese, Merckx continua a suscitare ammirazione fra i belgi e gli amanti del ciclismo di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it