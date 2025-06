Ecco perché il Ris è ritornato a Garlasco | ecco i rebus che vogliono risolvere

Ecco perché il RIS è tornato a Garlasco: tra analisi di laboratorio e tecnologie all'avanguardia, i carabinieri cercano di chiarire i misteri di una perizia del 2014. Con modelli 3D e software innovativi, ogni dettaglio della villetta viene rivisitato per rispondere ai rebus ancora irrisolti. Quali segreti si nascondono dietro queste indagini? La verità sta per emergere, e il nostro viaggio nella scena del crimine è solo all'inizio.

I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Cagliari di nuovo nella villetta per rifare le analisi di una perizia del 2014. Dal modello 3d dell'intera villa, alla Bpa con nuovi software: le domande a cui vogliono rispondere.

