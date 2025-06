Ecco perché i video e le foto tenere degli animali ci colpiscono | creano ponti emotivi tra le persone

I video e le foto degli animali tengono il cuore, creando connessioni profonde tra le persone. Condividere un’immagine o un video diventa un modo per esprimere sentimenti, un linguaggio universale che supera le barriere. Ma perché ci colpiscono così tanto? Un recente studio svela i motivi nascosti di questa affezione e il loro impatto sulle nostre relazioni digitali. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro a questa passione condivisa.

La condivisione di un video o una foto del proprio animale è un vettore relazionale, ovvero lo facciamo per raccontare il nostro stato d'animo o dire anche solo un "ti voglio bene" a qualcuno. Da quel momento chi vede si identifica e così si arriva anche alla creazione di meme. Gli animali carini stimolano la nostra affettività ma molti lo fanno solo per ottenere visualizzazioni. Un nuovo studio spiega questo fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: animali - ecco - tenere - colpiscono

Animali, ok dal Senato: norme più severe contro chi li maltratta, ecco come aumentano le pene - Il Senato approva nuove norme più severe contro il maltrattamento di animali, rafforzando le pene per chi deve rispettare i diritti degli esseri viventi.

L'intervista esclusiva di Gianmarco by Enzakkione: ecco cosa gli ha confessato #UominieDonne Vai su Facebook

Ecco perché i video e le foto tenere degli animali ci colpiscono: creano ponti emotivi tra le persone; Casa in affitto, il proprietario può vietarti di tenere animali domestici: ecco la nuova sentenza; Approvata la legge Brambilla su maltrattamento e uccisione di animali. Ecco cosa cambia. Video.

Ecco perché i video e le foto tenere degli animali ci colpiscono: creano ponti emotivi tra le persone Come scrive fanpage.it: La condivisione di un video o una foto del proprio animale è un vettore relazionale, ovvero lo facciamo per raccontare il nostro stato d'animo o dire ...