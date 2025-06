Ecco il Comfort Festival Da Ben Harper a Treves Un’estate a tutto rock a Villa Casati Stampa

Il Comfort Festival torna a Milano, portando un’estate all’insegna del rock nel suggestivo scenario di Villa Casati Stampa. Quattro serate di musica coinvolgente con quindici band che animano il parco storico, un’esperienza musicale che promette emozioni uniche. Dopo tre edizioni indimenticabili a Ferrara, questa quarta tappa si arricchisce di nuovi stimoli, ispirandosi a eventi come Dieci Giorni Suonati. L’estate è pronta a scatenarsi: non mancate!

Quindici band in cinque serate nel parco storico di Villa Casati Stampa, la residenza nobiliare del Seicento di piazza Soncino. Il Comfort Festival, giunto alla quarta edizione, arriva per la prima volta a Milano lasciando la città di Ferrara e si evolve per diventare una rassegna articolata in più giorni, ispirata all'esperienza di Dieci Giorni Suonati al Castello di Vigevano. "Gli anni dal 2021 al 2024 hanno visto tre meravigliose edizioni del festival, oltre che l'appassionato e memorabile concerto di Bruce Springsteen - sottolinea l'ideatore Claudio Trotta -. Cambiano format e location, ma le nostre parole d'ordine sono sempre le stesse: qualità, etica e bellezza".

Musica d'autore, grandi nomi internazionali, nuove promesse da scoprire, una location unica nel verde urbano di Villa Casati Stampa e una proposta food d'eccellenza a cura di STREEAT® Food Truck Festival. Dal 4 al 13 luglio, ogni serata sarà un viaggio

