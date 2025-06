Ecco ' Dragon Trainer' e le proiezioni all' aperto | il cinema non si ferma mai

L'estate porta con sé il fascino delle serate all'aperto e, anche se molte sale sono in pausa, il cinema continua a sorprendere. A Lecco, protagonisti sono i draconi di "Dragon Trainer" e le emozioni di proiezioni sotto le stelle, tutte organizzate in collaborazione con Confcommercio. Un’occasione unica per vivere il cinema come non l’avete mai fatto, tra magia e comunità. Non perdete questa opportunità di godervi lo spettacolo sotto il cielo estivo...

L'estate è ormai arrivata e con essa la pausa di molte sale cinematografiche, ma c'è anche chi non si ferma (o non ancora). A Lecco possibilità di scelta fra Palladium e Nuovo Aquilone, con il cinema all'aperto in piazza Garibaldi al martedì in collaborazione con Confcommercio.

