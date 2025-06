Ecco Cresco 8 il nuovo supercalcolatore dell’Enea Inaugurazione al centro di Portici

Oggi a Portici, nasce un alleato di eccellenza per l’innovazione: Cresco8, il nuovo supercalcolatore dell’Enea. Con capacità all’avanguardia, supporta ricerche cruciali nei settori dell’energia da fusione, clima, intelligenza artificiale e materiali innovativi. Un investimento strategico per il futuro, che promette di accelerare scoperte e soluzioni sostenibili. Questo è solo l’inizio di un percorso verso un domani più smart e resiliente.

Si chiama Cresco8 ed e’ il nuovo supercalcolatore dell’Enea, dotato di capacita’ computazionali in grado di supportare le attivita’ di ricerca e sviluppo in settori strategici come l’energia da fusione, i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e i nuovi materiali. Inaugurato oggi presso il Centro Ricerche Enea di Portici (Napoli), il supercomputer della famiglia Cresco e’ ospitato in un ambiente dedicato di circa 150 metri quadrati, appositamente progettato per massimizzarne l’efficienza. Universita’, enti di ricerca e imprese potranno accedere al supercomputer per condurre progetti che necessitano di risorse avanzate Hpc (High Performance Computing). 🔗 Leggi su Ildenaro.it