Eccellenze del territorio in tavola Prodotti Dop e Igp se la qualità sta a Quore

Eccellenze del territorio in tavola: prodotti DOP e IGP che raccontano storie di passione, tradizione e qualità. Questi simboli non sono semplici bollini, ma testimonianze di un’identità che si tramanda nel tempo, incarnando il cuore autentico della Toscana. “Sono una cosa seria”, sottolinea Fosco Ferri, coordinatore di Quore. Oggi, più che mai, è fondamentale valorizzare e difendere queste eccellenze per preservare il patrimonio culturale e gastronomico della nostra regione.

Firenze, 12 giugno 2025 – Le Dop e le Igp non sono solo bollini da mettere su un’etichetta. Sono il risultato di una cultura, di una storia, di un modo preciso di fare le cose. “Sono una cosa seria”, dice Fosco Ferri, coordinatore dell’associazione Quore – Qualità e Origine Rete Toscana delle DOP e IGP. Un’associazione nata nel 2002 per unire i Consorzi dei prodotti toscani a indicazione geografica, fare squadra, promuovere, difendere. Oggi in Toscana sono 32 i prodotti riconosciuti con Dop o Igp. Non si tratta solo di origine, ma di regole severe. Negli anni Novanta l’Unione Europea decise di intervenire per contrastare due fenomeni: la perdita delle tradizioni alimentari locali e la crescente industrializzazione del cibo, che metteva a rischio la salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eccellenze del territorio in tavola. Prodotti Dop e Igp, se la qualità sta a... “Quore”

