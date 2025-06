È totalmente incurabile | l’ultima visita di RE CARLO è devastante | William e Kate allertati in piena notte

Brutte notizie scuotono il Regno Unito: la salute di Re Carlo III peggiora drasticamente, con una diagnosi che sembra ormai senza speranza. La recente visita medica ha rivelato conditioni gravissime, sconvolgendo Buckingham Palace e preoccupando William e Kate, allertati in piena notte. Dopo anni di dedizione e un’epoca storica con la sua incoronazione, il futuro del sovrano appare incerto. Cosa accadrà ora al trono e alla monarchia britannica?

Brutte notizie per il regno britannico ed in particolare per la salute di Re Carlo III, il suo male sembra essere peggiorato. Re Carlo III è salito al trono nel 2022, all'età di 73 anni, diventando il monarca più anziano ad accedere al trono britannico. Dopo decenni di servizio pubblico come Principe di Galles, la sua incoronazione, avvenuta il 6 maggio 2023 a Westminster Abbey, è stata un evento storico, la prima in quasi 70 anni. Il rapporto di Re Carlo con la Regina Camilla è stato uno dei più discussi nella storia recente della monarchia. Dopo un'unione tormentata e un'attenzione mediatica spesso impietosa, la coppia si è sposata nel 2005.