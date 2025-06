È stata investita e l’ho soccorsa Ma era finita nel vano dell’ascensore Ora rischia di rimanere paralizzata

In una serata inquietante ai margini dell’ospedale San Paolo, una donna investita e soccorsa si trova ora in grave pericolo di paralisi. La misteriosa figura dell’uomo che l’ha lasciata nel pronto soccorso solleva più domande che risposte, svelando un intreccio di segreti e omissioni. La verità sulla proprietaria coinvolta rischia di cambiare tutto: cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda?

Sera del 30 maggio, un'Audi bianca si ferma davanti all'ingresso dell' ospedale San Paolo: un uomo scende dall'auto, accompagna una donna visibilmente dolorante all'interno del pronto soccorso e si allontana. Prima di andarsene, l'albanese riferisce ai medici di non conoscere la signora e di averla trovata in strada: "È stata investita", la prima versione che ipotizza un conducente pirata in fuga. In realtà, sa benissimo chi è: è la proprietaria di una villetta in costruzione in zona Barona, di cui lui è il capocantiere. E la sessantottenne, si scoprirà in un secondo momento, non è stata travolta da una macchina, ma è caduta proprio nella palazzina sviluppata su due piani dove si trasferirà a breve: le informazioni raccolte dal Giorno dicono che è precipitata nel vano ricavato per l' ascensore, non ancora montato, durante un sopralluogo.