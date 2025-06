E se l’Ozempic avesse un’alternativa molto più economica e naturale? Ecco il cereale che aiuta a tenere sotto controllo il peso e come fa

E se l'Ozempic avesse un'alternativa più naturale ed economica? Scoprite come alcuni cereali, in particolare i betaglucani dell'avena, possano aiutare a controllare il peso in modo efficace. Rilanciato da Science Alert e sostenuto da uno studio del 2024, questo rimedio naturale potrebbe rappresentare una valida alternativa alle costose terapie farmacologiche. Se state pensando di utilizzare Ozempic o affini off-label, vi conviene senz’altro valutare questa soluzione semplice, sicura e a portata di mano.

Rilanciato in questi giorni da Science Alert, uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition nel 2024 ha messo a confronto alcuni tipi di fibre per capire quali funzionassero meglio per ridurre il peso corporeo. Le migliori sono risultate i betaglucani dell’avena (e non solo), i cui effetti sarebbero paragonabili a quelli dell’ozempic. Se prendete l’ozempic e affini off label, vi conviene senz’altro giocare la ben più economica carta dei betaglucani che, secondo gli scienziati biomedici degli atenei di Vienna e dell’Arizona, riescono a far dimagrire i topi, e presumibilmente gli esseri umani. Anche se non possiamo aspettarci risultati veloci e significativi come con i farmaci dimagranti, non è superfluo sapere che i cibi giusti possono impedire l’accumulo di grasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it