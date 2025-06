È scattato il conto alla rovescia | 1.414 studenti reggini pronti per l' esame di maturità

Il conto alla rovescia è iniziato: 1.414 studenti reggini si preparano ad affrontare l’esame di maturità, segnando la fine di un percorso e l’inizio di nuove avventure. Per altri 72.500 studenti, le vacanze sono già iniziate, ma per i più piccoli della scuola dell’infanzia, il sipario calerà solo il 29 giugno. La stagione delle scoperte non si ferma: ogni età ha il suo ritmo, e il futuro è tutto da vivere.

Le vacanze per i 72.500 studenti reggini sono, dunque, iniziate già da sabato scorso. con l'ultimo suono di campanella. Ma non per tutti. A sospirare ancora fino al 29 giugno saranno gli ottomila e cinquecento piccoli allievi della scuola dell'infanzia che termineranno la loro attività solo.

