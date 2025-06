È ora di un Mes formato cittadini. Scrive Morelli.

Venerdì 7 giugno, al Convegno dei Cavalieri del Lavoro di Venezia presso la Fondazione Cini, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha affrontato un tema cruciale per il nostro Paese: la ratifica delle modifiche al trattato sul Mes. La questione, che da anni permane irrisolta, riguarda la trasparenza e la possibilità di superare l’impasse che blocca uno strumento essenziale per la stabilità economica italiana. Prevedendo ad...

Venerdì 7 giugno, al Convegno dei Cavalieri del Lavoro di Venezia presso la Fondazione Cini, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha sollevato un tema di rilievo che da anni aleggia irrisolto nel panorama italiano: la ratifica delle modifiche al trattato sul Mes, Meccanismo europeo di stabilità. Ha detto “superare la lacuna relativa alla trasparenza potrebbe essere un modo per superare un’impasse che blocca lo strumento..Prevedendo ad esempio relazioni periodiche obbligatorie al Parlamento Europeo.” Il tema Mes non è certo nuovo (ne ho scritto su Formiche diciotto mesi or sono), eppure è di rilievo perché non viene abitualmente dibattuto, né in Italia (unico paese a non aver dato finora via libera, bloccandone l’attuazione) né a livello Ue (ove, dominante il conformismo burocratico, la questione è trascurata). 🔗 Leggi su Formiche.net