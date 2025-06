È morto Harris Yulin l'attore di Scarface e Ghostbuster II aveva 87 anni

Il mondo del cinema e della televisione piange Harris Yulin, scomparso all’età di 87 anni. Celebre per ruoli iconici come il poliziotto corrotto in Scarface e il giudice in Ghostbuster II, ha lasciato un’impronta indelebile sul grande e piccolo schermo. Con una carriera ricca di successi e interpretazioni memorabili, la sua assenza si farà sentire profondamente. Continua a leggere per scoprire di più sulla vita e le imprese di questo grande attore.

È morto a 87 anni Harris Yulin. L'attore indossava i panni del poliziotto corrotto in Scarface e del giudice in Ghostbuster II. Sul piccolo schermo aveva preso parte a serie di successo come And Just Like That. e Buffy l'ammazzavampiri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Harris Yulin, morto il poliziotto corrotto di Scarface: aveva 87 anni. Aveva recitato in Ozark e Star Trek; Morto Harris Yulin, il poliziotto corrotto di «Scarface»; Morto Harris Yulin: l’attore di Scarface e Ozark ci lascia a 87 anni.

Harris Yulin, morto il poliziotto corrotto di "Scarface": aveva 87 anni. Aveva recitato in "Ozark" e "Star Trek" Da msn.com: L’attore Harris Yulin, indimenticabile volto del poliziotto corrotto Mel Bernstein in Scarface (1983), è morto lo scorso martedì 10 giugno a New York per arresto cardiaco, ...