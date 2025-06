È morto Harris Yulin l’attore americano che interpretò Mel Bernstein in Scarface Ha recitato in grandi capolavori di Hollywood

L’attore americano Harris Yulin, volto iconico del cinema e della televisione per oltre 50 anni, ci ha lasciato all'età di 87 anni nella sua casa a New York. Con una carriera costellata di ruoli memorabili, tra cui il poliziotto corrotto Mel Bernstein in “Scarface”, ha saputo conquistare il pubblico con la sua presenza intensa e versatile. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il cinema hollywoodiano, lasciando un’eredità di interpretazioni indimenticabili.

L'attore americano Harris Yulin, affascinante volto del cinema e della televisione per più di mezzo secolo, si è spento all'età di all'età di 87 anni nella sua casa a New York. La morte, avvenuta martedì, è stata confermata dalla sua manager Sue Leibman. Yulin ha ricoperto ruoli importantissimi durante la sua carriera, come quello del poliziotto corrotto Mel Bernstain in "Scarface" di Brian De Palma nel 1983. Poi ha interpretato il ruolo del consigliere della sicurezza nazionale James Cutter in "Sotto il segno del pericolo" e quello del tenente Doug Rosselli nel crudo poliziesco "Training Day".

È morto Harris Yulin, l'attore di Scarface e Ghostbuster II aveva 87 anni - Il mondo del cinema e della televisione piange Harris Yulin, scomparso all'età di 87 anni. Celebre per ruoli iconici come il poliziotto corrotto in Scarface e il giudice in Ghostbuster II, ha lasciato un'impronta indelebile sul grande e piccolo schermo.

