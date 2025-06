È morta Ananda Lewis storico volto di MTV | nel 2020 annunciò di avere un cancro al seno

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Ananda Lewis, iconica figura di MTV famosa per il suo talento e il suo sorriso contagioso. Dopo aver condiviso pubblicamente la sua battaglia contro il cancro al seno nel 2020, Ananda ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo e nelle vite di chi l’ha amata. La sua memoria vive ora tra le stelle, tra le sue braccia celesti. Continua a leggere.

