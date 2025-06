È morta Ananda Lewis l’ex vj di MTV aveva un cancro al seno al quarto stadio Aveva fatto un appello ai follower | La diagnosi precoce può salvargli la vita

Una triste perdita scuote il mondo dello spettacolo: Ananda Lewis, ex VJ di MTV, è scomparsa a 52 anni dopo aver combattuto un cancro al seno al quarto stadio. La sua storia, fatta di coraggio e determinazione, ci ricorda che la diagnosi precoce può davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Un esempio di forza e speranza, che invita tutti a non rimandare controlli e a prendersi cura della propria salute.

È morta a 52 anni Ananda Lewis, ex VJ di MTV. La notizia è stata confermata dalla sorella Lakshmi Emory, che ha pubblicato un tributo su Facebook. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. La Lewis conviveva da anni con il cancro al seno e recentemente aveva discusso del suo percorso terapeutico con la CNN. Nel 2020 aveva rivelato pubblicamente per la prima volta di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno al terzo stadio dopo un autoesame. In quell’occasione, aveva esortato i follower a sottoporsi regolarmente a mammografie, confessando di aver posticipato la propria diagnosi iniziale. “Ho bisogno che condividiate questo con le donne della vostra vita che potrebbero essere ostinate come me riguardo alle mammografie e ho bisogno che dite loro che devono farle – ha detto Lewis nel suo annuncio -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it