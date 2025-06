È molto utilizzata dagli sportivi ma può dare grandi benefici anche agli anziani e a chi è sotto stress Ma quali sono le dosi da non superare? Lo spiega Ilenia Grieco nutrizionista

La creatina, nota soprattutto tra gli sportivi per migliorare le performance, sta conquistando anche chi cerca benefici per la salute generale, dagli anziani agli under stress. Ma quali sono le dosi sicure e i limiti da rispettare? Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Ilenia Grieco, che ci svela come integrare questa potente molecola in modo efficace e sicuro, per sfruttarne al massimo i vantaggi. Ecco tutto quello che devi sapere.

L a creatina è conosciuta principalmente per il suo ruolo nel migliorare le performance sportive. Tuttavia, le più recenti evidenze scientifiche, raccontano una storia ben più ampia: questa molecola svolge un ruolo importante anche nella salute cerebrale, nella prevenzione dell’invecchiamento muscolare e persino nel supporto di alcune condizioni cliniche. Abbiamo chiesto alla nutrizionista di spiegarci quali sono i benefici e come integrarla nella dieta. Da mollaccione a tutto muscoli in sole 12 settimane: ecco l’impresa di un 45enne inglese X Leggi anche › Sarcopenia e perdita della muscolatura: il ruolo delle proteine per combatterla a tavola Creatina: che cos’è?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È molto utilizzata dagli sportivi, ma può dare grandi benefici anche agli anziani e a chi è sotto stress. Ma quali sono le dosi da non superare? Lo spiega Ilenia Grieco, nutrizionista

In questa notizia si parla di: benefici - molto - utilizzata - dagli

Scopri i benefici della curcuma, una spezia utilizzata per dare colore e sapore ai piatti. Vai su Facebook

Perché raccogliere la Genziana è illegale in Italia? Benefici, usi e controindicazioni; Fentanyl: cos’è la “droga degli zombie” e quali sono gli effetti; Curcuma, uso in cucina: benefici e controindicazioni.

Lapacho: proprietà, benefici e utilizzi Da tuttogreen.it: È una tisana depurativa molto nota nella pratica erboristica per le sue proprietà antimicrobiche, antivirali, antifungine.