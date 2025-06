Dynamite Collision 11.062025 Summer Blockbuster

Benvenuti all’analisi dello spettacolare AEW Summer Blockbuster 2024, un evento che ha infiammato il Theater of the Clouds a Portland con quattro ore di pura emozione. Tra match mozzafiato e momenti da ricordare, il main event tra Will Ospreay e Swerve Strickland ha conquistato il pubblico, mentre l’attesissimo contract signing tra Kenny Omega e Kazuchika Okada ha aperto nuovi scenari nel mondo del wrestling. La serata si è aperta con Toni Storm, pronta a sorprendere…

Benvenuti all’analisi dello speciale AEW Summer Blockbuster, evento andato in scena dal Theater of the Clouds at Moda Center di Portland, Oregon. Una serata storica con quattro ore consecutive di wrestling che vedevano un main event da sogno tra Will Ospreay e Swerve Strickland, oltre al tanto atteso contract signing tra Kenny Omega e Kazuchika Okada. Lo show si apre con un’apertura a freddo che mostra Toni Storm che arriva nell’arena guidata da Luther in bicicletta. Nel frattempo, Christopher Daniels avverte Hangman Page che non può fidarsi degli Young Bucks e che Jon Moxley non sarà solo nella strada verso All In Texas, suggerendo che Page dovrebbe trovarsi degli amici. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net