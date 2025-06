Dwayne Johnson ha chiesto di rendere la sua action figure di Black Adam più… muscolosa!

Dwayne Johnson ha chiesto di rendere la sua action figure di Black Adam più. muscolosa! In una nuova intervista, Todd McFarlane ha rivelato che Dwayne Johnson gli ha chiesto di rendere la sua action figure di Black Adam più muscolosa. Il processo di creazione di action figure non è facile. Non si tratta solo di scolpire digitalmente un personaggio, inserirlo nella pipeline di sviluppo e guardare una macchina sfornare un nuovissimo oggetto da collezione con cui giocare. È un processo molto più complicato che richiede un’attenta pianificazione, l’approvazione del licenziatario e, se si sta adattando l’aspetto di un attore, anche l’approvazione degli attori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

