Duro colpo al clan Puca | sequestri anche in provincia di Frosinone sigilli a immobili e terreni

Un duro colpo al clan Puca scuote le fondamenta del loro impero criminale. Sequestri tra Napoli e Frosinone colpiscono immobili e terreni, smascherando le reti di potere che sostenevano le attività illecite. La lotta alla criminalità organizzata si intensifica, dimostrando che nessuna regione è immune dalle indagini delle forze dell’ordine. Questa operazione rappresenta un segnale forte contro l’illegalità e la tutela della legalità sul territorio.

Colpito l'impero economico del clan Puca, uno dei gruppi camorristici storicamente attivi nell'hinterland a nord di Napoli. Tra le province interessate, anche Frosinone, dove sono stati sequestrati immobili e terreni riconducibili a un imprenditore campano di 63 anni, ritenuto prestanome e.

