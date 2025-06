Duro colpo al clan Puca | sequestri anche in provincia di Frosinone sigilli a immobili e terreni

Un duro colpo al clan Puca scuote il panorama criminale: sequestri di beni e terreni anche in provincia di Frosinone, segnando un passo decisivo nella lotta alle organizzazioni camorristiche. L’operazione smaschera le reti di illecito economico che alimentano il loro potere. Questa azione rappresenta un segnale forte e chiaro: lo Stato non si ferma di fronte alla criminalità organizzata. La battaglia per legalità e giustizia continua senza sosta.

Colpito l'impero economico del clan Puca, uno dei gruppi camorristici storicamente attivi nell'hinterland a nord di Napoli. Tra le province interessate, anche Frosinone, dove sono stati sequestrati immobili e terreni riconducibili a un imprenditore campano di 63 anni, ritenuto prestanome.

Sequestro da un milione a professionista legato al clan Puca - Un sequestro di beni immobili del valore superiore a un milione di euro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di un professionista di 67 anni legato al clan Puca.

La sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro delle quote di 6 società , di 126 immobili e terreni nelle province di Ravenna, Caserta e Frosinone, di 6 autoveicoli di rilevante valore e dei rapporti banc Vai su Facebook

