Duke Ellington e Count Basie jazz e swing al Teatro dei Piccoli di Flambro

Preparati a immergerti nell'incantevole mondo del jazz con The Jazz Gentlemen, un evento imperdibile al Teatro dei Piccoli di Flambro. Domenica 15 alle 17.30, lasciati trasportare tra swing, eleganza e groove mentre Ellington e Basie si incontrano in un affascinante omaggio musicale. Organizzato dall'Associazione Culturale Ziqqurat nell'ambito del progetto “Come l'acqua dei fiumi”, questa esperienza promette di rapirti nel cuore della musica jazz, un vero viaggio sensoriale che non dimenticherai.

