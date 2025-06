Due nuove puntate per il quiz che si vince sbagliando con tutti i personaggi più surreali della tv

Preparati a rinnovare il divertimento con due nuove puntate di "Avanti un altro!", il quiz più folle della TV italiana! Dopo il grande successo delle scorse serate, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano su Canale 5 per una serata all'insegna del sorriso e delle sorprese insieme a personaggi surreali e momenti indimenticabili. Non perdere questa imperdibile occasione di ridere e sfidare la fortuna, perché il divertimento è garantito fino all’ultima domanda!

D opo il successo delle precedenti prime serate, su Canale 5 oggi giovedì 12 giugno, alle 21.30 torna Avanti un altro!. E il pubblico ritroverà Paolo Bonolis e Luca Laurenti per una serata evento all’insegna del divertimento più puro. In onda non una, ma due nuove puntate di fila di Avanti un altro! Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi X Leggi anche › Paolo Bonolis e il divorzio da Sonia Bruganelli: «Meglio separarsi che vivere nelle bugie» Avanti un altro!: stasera 12 giugno, puntata, cast e anticipazioni. Il quiz più folle del piccolo schermo torna in prima serata con il suo salottino animato da personaggi strambi e improbabili e domande surreali, con risate assicurate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due nuove puntate per il quiz che si vince sbagliando, con tutti i personaggi più surreali della tv

Avanti un altro!, anche oggi Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in prima serata; Laura sbanca l’Eredità: vince 87.500 euro su Rai 1; Luca vince il gioco finale di Avanti un altro e abbraccia Paolo Bonolis, il conduttore: Perché mi hai aggredito?.

Vince 5 puntate di un noto quiz televisivo ma muore prima della messa in onda fanpage.it scrive: Ha vinto cinque puntate di fila di uno dei più noti quiz televisivi in onda negli Stati Uniti ma purtroppo non ha avuto il tempo di guardarsi in tv da casa e festeggiare i suoi successi.